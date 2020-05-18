В понедельник, 18 мая, состоится матч 26-го тура чемпионата Германии, в котором «Вердер» на своем поле примет «Байер». Начало встречи — в 21.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Вердер» — «Байер» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Вердер» — «Байер»

Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Вердера» — 4,70, ничья — 4,00, победа «Байера» — 1,70.

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.