38-летний Рибери тренируется с «Баварией»

Полузащитник Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, тренируется вместе со своим бывшим клубом — «Баварией», сообщает La Gazzetta dello Sport.

38-летний француз может заключить контракт с мюнхенцами.

Рибери является восьмикратным чемпионом Германии в составе «Баварии», шестикратным обладателем Кубка Германии и победителем Лиги чемпионов.

Последние два сезона он защищал цвета «Фиорентины». В прошлом розыгрыше серии А Франк провел 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью ассистами. Клуб из Флоренции не стал предлагать ему новый контракт.