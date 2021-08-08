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38-летний Рибери тренируется с «Баварией»

16:13
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Полузащитник Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, тренируется вместе со своим бывшим клубом — «Баварией», сообщает La Gazzetta dello Sport.

38-летний француз может заключить контракт с мюнхенцами.

Рибери является восьмикратным чемпионом Германии в составе «Баварии», шестикратным обладателем Кубка Германии и победителем Лиги чемпионов.

Последние два сезона он защищал цвета «Фиорентины». В прошлом розыгрыше серии А Франк провел 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью ассистами. Клуб из Флоренции не стал предлагать ему новый контракт.

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Иван Шитик все материалы автора

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