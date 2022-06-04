Ведущий скаут «Баварии» Бюссер переходит в дортмундскую «Боруссию»

Ведущий скаут «Баварии» Лорен Бюссер переходит в «Боруссию», сообщает Sport1.de.

По информации источника, скаут приступит к работе в дортмундском клубе 1 июля.

Отмечается, что у Бюссера очень хорошая репутация в индустрии. Его считают топ-специалистом по французском рынку.

При этом в мюнхенском клубе он плотно работал с руководителем селекционного отдела Марко Неппе, который занимается трансферами вместе со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

В прошедшем сезоне «Бавария» выиграла бундеслигу, набрав 77 очков в 34 матчах. «Боруссия» заняла второе место с 69 баллами после 34 встреч.