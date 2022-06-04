Шварц рассказал, почему решил возглавить «Герту»

Главный тренер «Герты» Сандро Шварц рассказал о том, почему решил возглавить берлинский клуб.

«Это большой клуб, но мы должны усердно работать, чтобы изменить мнение сообщества. Со всеми проблемами и трудностями прошлого пришло время решить их вместе. Я человек, который хочет установить четкое направление вместе с ответственными лицами. Это стремление помочь клубу с четким представлением о нашей игре чрезвычайно нравится мне и моему персоналу, независимо от того, находится ли он в первом или во втором дивизионе», — приводит слова Шварца rbb24.

В сезоне-2021/22 «Динамо» под руковоством Шварца стало третьим в чемпионате России и проиграло «Спартаку» (1:2) в финале БЕТСИТИ Кубка России. Немецкий специалист досрочно покинул бело-голубых и 2 июня возглавил берлинскую «Герту».