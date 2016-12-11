10:48 11 декабря | ФУТБОЛ — Германия

Валерьен Исмаэль: "Вольфсбургу" далеко до класса "Баварии"

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Главный тренер "Вольфсбурга" Валерьен Исмаэль посетовал на разницу в классе после поражения от "Баварии" в матче 14-го тура чемпионата Германии (0:5). По его мнению, мюнхенская команда полностью заслужила победу.

- Мои поздравления "Баварии". Это была заслуженная победа, - цитирует пресс-служба клуба Исмаэля. - Когда едешь в Мюнхен, то тебе необходима уверенность в себе и успешный результат за спиной. Ход матча вписывается в общую картину. Во втором тайме мы продолжали искать моменты, у нас было несколько возможностей. "Бавария" с первых минут демонстрировала свое преимущество в классе. Нам до него далеко.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2016/12/stimmen-nach-dem-wolfsburg-spiel

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