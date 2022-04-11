В Нидерландах сообщили, что тен Хаг получил предложение возглавить «Лейпциг»

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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг получил предложение возглавить немецкий «Лейпциг», утверждает De Telegraaf.

Немецкий клуб заинтересован в услугах тен Хага, несмотря на «огромный прогресс команды» под руководством Доменико Тедеско.

«Лейпциг» готов выплатить компенсацию «Аяксу» за досрочное расторжение тренером контракта.

Ранее сообщалось, что тен Хаг является одним из фаворитом на пост главного тренера английского «Манчестер Юнайтед».