Главный тренер «Баварии» Нагельсманн прокомментировал игру Лероя Сане в этом сезоне

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о том, почему полузащитникe Леро. Сане в последнее время не удается забить.

«Мне очень нравится Лерой как человек и как игрок. Все знают, что у него невероятные качества. Он самокритичен и знает, что в последнее время он играл не очень хорошо. Почему? Я не знаю», — сказал Нагельсманн в интервью Goal.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 28 матчей в бундеслиге, забив 7 голов и сделав 7 результативных передач.