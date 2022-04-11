Главный тренер «Баварии» Нагельсманн прокомментировал игру Лероя Сане в этом сезоне
Юлиан Нагельсманн оценил игру Лероя Сане за «Баварию» в этом сезоне
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о том, почему полузащитникe Леро. Сане в последнее время не удается забить.
«Мне очень нравится Лерой как человек и как игрок. Все знают, что у него невероятные качества. Он самокритичен и знает, что в последнее время он играл не очень хорошо. Почему? Я не знаю», — сказал Нагельсманн в интервью Goal.
В этом сезоне 26-летний футболист провел 28 матчей в бундеслиге, забив 7 голов и сделав 7 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|29
|22
|3
|4
|86-29
|69
|
2
|Боруссия Д
|29
|19
|3
|7
|70-42
|60
|
3
|Байер
|29
|15
|7
|7
|68-42
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|64-31
|51
|
5
|Фрайбург
|29
|13
|9
|7
|46-34
|48
|
6
|Хоффенхайм
|29
|13
|5
|11
|50-45
|44
|
7
|Унион Б
|29
|12
|8
|9
|38-39
|44
|
8
|Кельн
|29
|11
|10
|8
|41-43
|43
|
9
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|9
|10
|40-40
|39
|
10
|Майнц
|29
|11
|5
|13
|43-36
|38
|
11
|Боруссия М
|29
|10
|7
|12
|41-52
|37
|
12
|Бохум
|29
|10
|6
|13
|30-40
|36
|
13
|Вольфсбург
|29
|10
|4
|15
|33-45
|34
|
14
|Аугсбург
|29
|8
|8
|13
|34-46
|32
|
15
|Штутгарт
|29
|6
|9
|14
|36-53
|27
|
16
|Арминия
|29
|5
|11
|13
|23-43
|26
|
17
|Герта
|29
|7
|5
|17
|31-66
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|29
|3
|7
|19
|24-72
|16
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.04
|16:30
|
Аугсбург – Герта
|- : -
|16.04
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|- : -
|16.04
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|16.04
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|16.04
|19:30
|
Боруссия М – Кельн
|- : -
|17.04
|16:30
|
Арминия – Бавария
|- : -
|17.04
|18:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.04
|18:30
|
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
|- : -
|17.04
|20:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|17
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|24
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|24
|1
|5
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