Полузащитник дортмундской «Боруссии» Рейна выбыл до конца сезона
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна из-за травмы пропустит концовку сезона, сообщает Kicker.
19-летний игрок вышел в стартовом составе в матче 31-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом» (2:0), только залечив травму подколенного сухожилия, но смог отыграть лишь шесть минут, прежде чем захромал.
После замены Рейна не смог сдержать эмоций. Он расплакался и со слезами на глазах ушел в раздевалку.
В этом сезоне футболист провел в бундеслиге 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|29
|22
|3
|4
|86-29
|69
|
2
|Боруссия Д
|29
|19
|3
|7
|70-42
|60
|
3
|Байер
|29
|15
|7
|7
|68-42
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|64-31
|51
|
5
|Фрайбург
|29
|13
|9
|7
|46-34
|48
|
6
|Хоффенхайм
|29
|13
|5
|11
|50-45
|44
|
7
|Унион Б
|29
|12
|8
|9
|38-39
|44
|
8
|Кельн
|29
|11
|10
|8
|41-43
|43
|
9
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|9
|10
|40-40
|39
|
10
|Майнц
|29
|11
|5
|13
|43-36
|38
|
11
|Боруссия М
|29
|10
|7
|12
|41-52
|37
|
12
|Бохум
|29
|10
|6
|13
|30-40
|36
|
13
|Вольфсбург
|29
|10
|4
|15
|33-45
|34
|
14
|Аугсбург
|29
|8
|8
|13
|34-46
|32
|
15
|Штутгарт
|29
|6
|9
|14
|36-53
|27
|
16
|Арминия
|29
|5
|11
|13
|23-43
|26
|
17
|Герта
|29
|7
|5
|17
|31-66
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|29
|3
|7
|19
|24-72
|16
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.04
|16:30
|
Аугсбург – Герта
|- : -
|16.04
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|- : -
|16.04
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|16.04
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|16.04
|19:30
|
Боруссия М – Кельн
|- : -
|17.04
|16:30
|
Арминия – Бавария
|- : -
|17.04
|18:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.04
|18:30
|
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
|- : -
|17.04
|20:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|17
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|24
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|24
|1
|5
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