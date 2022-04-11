Полузащитник дортмундской «Боруссии» Рейна выбыл до конца сезона

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна из-за травмы пропустит концовку сезона, сообщает Kicker.

19-летний игрок вышел в стартовом составе в матче 31-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом» (2:0), только залечив травму подколенного сухожилия, но смог отыграть лишь шесть минут, прежде чем захромал.

После замены Рейна не смог сдержать эмоций. Он расплакался и со слезами на глазах ушел в раздевалку.

В этом сезоне футболист провел в бундеслиге 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.