В дортмундской «Боруссии» заявили, что не собираются отпускать Холанна
10:24
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что клуб рассчитывает на нападающего Эрлина Холанна.
«Пока что у нас нет ничего нового по Холанну. Он входит в наши планы. Он должен вернуться в команду на этой неделе, и он будет очень голоден. Эрлин хочет играть в футбол, ему комфортно в нашем клубе, у него есть желание забить как можно больше, играя за нас», — приводит Sky Germany слова Келя.
В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч за «Боруссию», на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 20-летнего норвежца в 130 миллионов евро. 13 июля сообщалось, что «Челси» готов потратить 170 миллионов евро на покупку форварда.
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