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В новом сезоне бундеслиги продолжит действовать правило 5 замен

18:26

Клубы немецкой бундеслиги и второй бундеслиги проголосовали за сохранение правила, позволяющего командам делать до пяти замен по ходу матчей, на сезон-2021/22, сообщается на сайте турнира.

В мае 2020 года из-за пандемии коронавируса в европейских лигах, еврокубках, а также на международных соревнованиях было принято решение разрешить делать по ходу матча пять замен вместо трех положенных. Позднее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил действие правила пяти замен на сезон-2020/21.

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Иван Шитик все материалы автора

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