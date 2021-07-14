В новом сезоне бундеслиги продолжит действовать правило 5 замен
18:26
Клубы немецкой бундеслиги и второй бундеслиги проголосовали за сохранение правила, позволяющего командам делать до пяти замен по ходу матчей, на сезон-2021/22, сообщается на сайте турнира.
В мае 2020 года из-за пандемии коронавируса в европейских лигах, еврокубках, а также на международных соревнованиях было принято решение разрешить делать по ходу матча пять замен вместо трех положенных. Позднее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил действие правила пяти замен на сезон-2020/21.
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю