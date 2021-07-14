В новом сезоне бундеслиги продолжит действовать правило 5 замен

Клубы немецкой бундеслиги и второй бундеслиги проголосовали за сохранение правила, позволяющего командам делать до пяти замен по ходу матчей, на сезон-2021/22, сообщается на сайте турнира.

В мае 2020 года из-за пандемии коронавируса в европейских лигах, еврокубках, а также на международных соревнованиях было принято решение разрешить делать по ходу матча пять замен вместо трех положенных. Позднее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил действие правила пяти замен на сезон-2020/21.