В дортмундской «Боруссии» опровергли слухи о возможном уходе Беллингема
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк опроверг слухи о возможном уходе полузащитника Джуда Беллингема.
«Джуд сделал осознанный выбор в пользу «Боруссии» и концепта развития клуба, который мы ему представили. Прогресс Беллингема в Дортмунде еще далек от завершения», — приводит Sky Deutschland слова Цорка.
В сезоне-2021/22 Беллингем провел 16 матчей за «Боруссию», на его счету 3 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 18-летнего англичанина в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Ливерпуль».
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Дополнительная информация:
https://sport.sky.de/fussball/artikel/bvb-news-zorc-geht-von-bellingham-zukunft-in-dortmund-aus/12458680/34942
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