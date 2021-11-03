Коман считает, что Роберт Левандовски должен завоевать «Золотой мяч»
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман считает, что «Золотой мяч» по итогам 2021 года должен получить Роберт Левандовски.
«Левандовски заслужил «Золотой мяч» за этот сезон и за прошлый. Он заслужил награду за все, что делает.
У нас атакующая команда и высокий прессинг. Надеемся доставлять нашим фанатам массу удовольствия», — цитирует Комана beIN Sports.
В этом сезоне поляк провел 10 матчей в бундеслиге, забив 12 голов и сделав 1 результативну передачу.
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