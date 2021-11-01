Дортмундская «Боруссия» будет пытаться сохранить Эрлина Холанна

Себастьян Кель, возглавляющий один из спортивных департаментов дортмундской «Боруссии», заявил, что клуб планирует бороться за своего нападающего Эрлина Холанна.

«Конечно, руководство пытается донести до футболиста, что «Боруссия» по-прежнему является лучшим клубом для него и он может развиваться вместе с нами, — передает слова немца Meczyki. — Может, сможем его убедить. Клуб будет бороться за Эрлина. Мы попробуем все. Я бы поставил 100 евро на то, что он останется с нами».

Ранее СМИ сообщали, что 21-летним футболистом интересуются «ПСЖ», мадридский «Реал» и «Челси».

Контракт Холанна с дортмундской «Боруссией» рассчитан до июня 2024 года. Однако в соглашении есть пункт, позволяющий выкупить нападающего за 75 миллионов евро. Портал Transfermarkt.com оценивает норвежца в 150 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 10 матчей за «Боруссию», на его счету 13 голов и 4 результативных передачи.