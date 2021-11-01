Дортмундская «Боруссия» будет пытаться сохранить Эрлина Холанна
Себастьян Кель, возглавляющий один из спортивных департаментов дортмундской «Боруссии», заявил, что клуб планирует бороться за своего нападающего Эрлина Холанна.
«Конечно, руководство пытается донести до футболиста, что «Боруссия» по-прежнему является лучшим клубом для него и он может развиваться вместе с нами, — передает слова немца Meczyki. — Может, сможем его убедить. Клуб будет бороться за Эрлина. Мы попробуем все. Я бы поставил 100 евро на то, что он останется с нами».
Ранее СМИ сообщали, что 21-летним футболистом интересуются «ПСЖ», мадридский «Реал» и «Челси».
Контракт Холанна с дортмундской «Боруссией» рассчитан до июня 2024 года. Однако в соглашении есть пункт, позволяющий выкупить нападающего за 75 миллионов евро. Портал Transfermarkt.com оценивает норвежца в 150 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Холанн провел 10 матчей за «Боруссию», на его счету 13 голов и 4 результативных передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю