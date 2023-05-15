В «Боруссии» заявили, что хотят сохранить Хуммельса

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о будущем защитника команды Матса Хуммельса.

Контракт 34-летнего игрока истекает в конце сезона.

«Я знаю его 15 лет... и надеюсь, что в ближайшее время мы договоримся. Хуммельс чувствует большое доверие клуба. Надеюсь, он останется!» — цитирует Келя ESPN.

В текущем сезоне Хуммельс провел 28 матчей в бундеслиге, отметившись одним голом.