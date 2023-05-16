«Бавария» и дортмундская «Боруссия» претендуют на полузащитника «Аякса» Альвареса

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» проявляют интерес к полузащитнику «Аякса» Эдсону Альваресу, сообщает Sport1.

По данным источника, оба клуба хотят подписать 25-летнего мексиканца в летнее трансферное окно. Руководство «Аякса» готово отпустить футболиста за 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Альварес забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 41 матче за «Аякс» во всех турнирах.