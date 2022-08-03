Джордан Ларссон перейдет в «Шальке». Экс-игрок «Спартака» прибудет в Германию в ближайшие сутки

«Шальке» достиг принципиальной договоренности о переходе нападающего Джордана Ларссона, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Ожидается, что 25-летний швед прилетит в Германию в ближайшие сутки для завершения сделки.

Главным инициатором перехода стал спортивный директор немецкого клуба Рувен Шредер.

Сейчас Ларссон находится в статусе свободного агента после того, как его контракт с московским «Спартаком» был расторгнут.

В сезоне-2021/22 форвард забил 2 гола в 23 матчах за красно-белых, а в апреле благодаря новым правилам ФИФА приостановил контракт с клубом до 30 июня и провел остаток сезона в клубе АИК.