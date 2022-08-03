Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

3 августа, 23:50

Джордан Ларссон перейдет в «Шальке». Экс-игрок «Спартака» прибудет в Германию в ближайшие сутки

Экс-нападающий «Спартака» Ларссон перейдет в «Шальке»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Джордан Ларссон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Шальке» достиг принципиальной договоренности о переходе нападающего Джордана Ларссона, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Ожидается, что 25-летний швед прилетит в Германию в ближайшие сутки для завершения сделки.

Главным инициатором перехода стал спортивный директор немецкого клуба Рувен Шредер.

Сейчас Ларссон находится в статусе свободного агента после того, как его контракт с московским «Спартаком» был расторгнут.

В сезоне-2021/22 форвард забил 2 гола в 23 матчах за красно-белых, а в апреле благодаря новым правилам ФИФА приостановил контракт с клубом до 30 июня и провел остаток сезона в клубе АИК.

Джордан Ларссон
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Шальке
9
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Ловрен может покинуть «Зенит», ЦСКА купил уругвайца, а «Динамо» защитника сборной Израиля. Главные трансферы и слухи РПЛ на 3 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Боруссии» рассказали, кто заменит Аллера, у которого обнаружили рак яичка
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
16
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
18
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
7.08 18:30
Кельн – Шальке
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости