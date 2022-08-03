Джордан Ларссон перейдет в «Шальке». Экс-игрок «Спартака» прибудет в Германию в ближайшие сутки
Экс-нападающий «Спартака» Ларссон перейдет в «Шальке»
«Шальке» достиг принципиальной договоренности о переходе нападающего Джордана Ларссона, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.
Ожидается, что 25-летний швед прилетит в Германию в ближайшие сутки для завершения сделки.
Главным инициатором перехода стал спортивный директор немецкого клуба Рувен Шредер.
Сейчас Ларссон находится в статусе свободного агента после того, как его контракт с московским «Спартаком» был расторгнут.
В сезоне-2021/22 форвард забил 2 гола в 23 матчах за красно-белых, а в апреле благодаря новым правилам ФИФА приостановил контракт с клубом до 30 июня и провел остаток сезона в клубе АИК.
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13
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
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|0
|0
|0-0
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17
|Шальке
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
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Боруссия Д – Байер
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Штутгарт – РБ Лейпциг
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Кельн – Шальке
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