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Сегодня, 17:37

В «Айнтрахте» заявили, что хотят за Коло-Муани больше 90 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Айнтрахта» Аксель Хеллманн рассказал о стоимости форварда команды Рандаля Коло-Муани.

«Коло Муани? Когда я смотрю на международный рынок, я представляю себе цифру, отличную от 90 млн евро... больше! У него долгосрочный контракт. Моим абсолютно идеальным сценарием было бы, чтобы он остался с «Айнтрахтом», — цитирует Хеллманна Bild.

Ранее сообщалось, что в трансфере 24-летнего француза заинтересована «Бавария». В текущем сезоне форвард провел 42 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Бундеслига: «Бавария» победила «Вердер», «Боруссия» Д — «Вольфсбург» и другие матчи 31-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 31 19 8 4 83-34 65
2
 Боруссия Д 30 19 4 7 67-40 61
3
 РБ Лейпциг 31 17 6 8 55-37 57
4
 Унион Б 31 16 8 7 44-32 56
5
 Фрайбург 31 16 8 7 46-38 56
6
 Байер 31 14 6 11 54-43 48
7
 Вольфсбург 30 12 10 8 54-37 46
8
 Майнц 31 12 9 10 51-46 45
9
 Айнтрахт Ф 31 11 10 10 51-49 43
10
 Боруссия М 31 10 9 12 46-48 39
11
 Кельн 31 9 11 11 42-49 38
12
 Вердер 31 10 5 16 49-60 35
13
 Аугсбург 31 9 7 15 40-55 34
14
 Хоффенхайм 31 9 5 17 42-52 32
15
 Шальке 31 7 9 15 31-59 30
16
 Штутгарт 31 6 10 15 39-54 28
17
 Бохум 31 8 4 19 33-69 28
18
 Герта 31 6 7 18 37-62 25
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.05 21:30
Байер – Кельн
 1 : 2
5.05 21:30
Майнц – Шальке
 2 : 3
6.05 16:30
Аугсбург – Унион Б
 1 : 0
6.05 16:30
Боруссия М – Бохум
 2 : 0
6.05 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 0 : 1
6.05 16:30
Герта – Штутгарт
 2 : 1
6.05 16:30
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 3 : 1
6.05 19:30
Вердер – Бавария
 1 : 2
7.05 18:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 13
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 10
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 21 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 28 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 27 1 7
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