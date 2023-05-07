В «Айнтрахте» заявили, что хотят за Коло-Муани больше 90 миллионов евро
Генеральный директор «Айнтрахта» Аксель Хеллманн рассказал о стоимости форварда команды Рандаля Коло-Муани.
«Коло Муани? Когда я смотрю на международный рынок, я представляю себе цифру, отличную от 90 млн евро... больше! У него долгосрочный контракт. Моим абсолютно идеальным сценарием было бы, чтобы он остался с «Айнтрахтом», — цитирует Хеллманна Bild.
Ранее сообщалось, что в трансфере 24-летнего француза заинтересована «Бавария». В текущем сезоне форвард провел 42 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|31
|19
|8
|4
|83-34
|65
|
2
|Боруссия Д
|30
|19
|4
|7
|67-40
|61
|
3
|РБ Лейпциг
|31
|17
|6
|8
|55-37
|57
|
4
|Унион Б
|31
|16
|8
|7
|44-32
|56
|
5
|Фрайбург
|31
|16
|8
|7
|46-38
|56
|
6
|Байер
|31
|14
|6
|11
|54-43
|48
|
7
|Вольфсбург
|30
|12
|10
|8
|54-37
|46
|
8
|Майнц
|31
|12
|9
|10
|51-46
|45
|
9
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|10
|10
|51-49
|43
|
10
|Боруссия М
|31
|10
|9
|12
|46-48
|39
|
11
|Кельн
|31
|9
|11
|11
|42-49
|38
|
12
|Вердер
|31
|10
|5
|16
|49-60
|35
|
13
|Аугсбург
|31
|9
|7
|15
|40-55
|34
|
14
|Хоффенхайм
|31
|9
|5
|17
|42-52
|32
|
15
|Шальке
|31
|7
|9
|15
|31-59
|30
|
16
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|39-54
|28
|
17
|Бохум
|31
|8
|4
|19
|33-69
|28
|
18
|Герта
|31
|6
|7
|18
|37-62
|25
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.05
|21:30
|
Байер – Кельн
|1 : 2
|5.05
|21:30
|
Майнц – Шальке
|2 : 3
|6.05
|16:30
|
Аугсбург – Унион Б
|1 : 0
|6.05
|16:30
|
Боруссия М – Бохум
|2 : 0
|6.05
|16:30
|
Фрайбург – РБ Лейпциг
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Герта – Штутгарт
|2 : 1
|6.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|3 : 1
|6.05
|19:30
|
Вердер – Бавария
|1 : 2
|7.05
|18:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|13
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|21
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|28
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|27
|1
|7
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