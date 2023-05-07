В «Айнтрахте» заявили, что хотят за Коло-Муани больше 90 миллионов евро

Генеральный директор «Айнтрахта» Аксель Хеллманн рассказал о стоимости форварда команды Рандаля Коло-Муани.

«Коло Муани? Когда я смотрю на международный рынок, я представляю себе цифру, отличную от 90 млн евро... больше! У него долгосрочный контракт. Моим абсолютно идеальным сценарием было бы, чтобы он остался с «Айнтрахтом», — цитирует Хеллманна Bild.

Ранее сообщалось, что в трансфере 24-летнего француза заинтересована «Бавария». В текущем сезоне форвард провел 42 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач.