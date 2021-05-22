Дортмундская «Боруссия» победила «Байер» и заняла третье место в чемпионате Германии
Дортмундская «Боруссия» в матче заключительного (34-го) тура чемпионата Германии на своем поле победила «Байер» со счетом 3:1. Голы у дортмундцев забили Эрлинг Холанд (дубль) и Марко Ройс. В составе гостей отличился Ларс Бендер.
Для 20-летнего Холанда это 40-й и 41-й гол в сезоне, что является его лучшим результатом в карьере.
«Боруссия» заняла третье место в турнирной таблице и обеспечила себе выход в групповой турнир Лиги чемпионов.
«Байер» занял шестое место и будет играть в Лиге Европы.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
34-й тур
«Боруссия Д» — «Байер» — 3:1 (1:0)
Голы: Холанн, 5 (1:0). Ройс, 51 (2:0). Холанн, 84 (3:0). Л.Бендер, 89 — с пенальти (3:1).
«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Пасслак, 75), Шульц, Аканджи (Хуммельс, 62), Ройс (Санчо, 62), Дилэйни, Эмре Джан, Брандт, Дахуд (Беллингем, 46), Рейниер (Рейна, 79), Холанн.
«Байер»: Храдецки, Драгович, С.Бендер (Л.Бендер, 89), Та, Венделл, Арангис (Баумгартлингер, 89), Беллараби (Диаби, 73), Демирбай, Вирц (Шик, 66), Грэй, Паулинью (Гедикли, 66).
Судья: Грефе (Германия).
22 мая. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю