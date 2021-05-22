Дортмундская «Боруссия» победила «Байер» и заняла третье место в чемпионате Германии

Дортмундская «Боруссия» в матче заключительного (34-го) тура чемпионата Германии на своем поле победила «Байер» со счетом 3:1. Голы у дортмундцев забили Эрлинг Холанд (дубль) и Марко Ройс. В составе гостей отличился Ларс Бендер.

Для 20-летнего Холанда это 40-й и 41-й гол в сезоне, что является его лучшим результатом в карьере.

«Боруссия» заняла третье место в турнирной таблице и обеспечила себе выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

«Байер» занял шестое место и будет играть в Лиге Европы.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

34-й тур

«Боруссия Д» — «Байер» — 3:1 (1:0)

Голы: Холанн, 5 (1:0). Ройс, 51 (2:0). Холанн, 84 (3:0). Л.Бендер, 89 — с пенальти (3:1).

«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Пасслак, 75), Шульц, Аканджи (Хуммельс, 62), Ройс (Санчо, 62), Дилэйни, Эмре Джан, Брандт, Дахуд (Беллингем, 46), Рейниер (Рейна, 79), Холанн.

«Байер»: Храдецки, Драгович, С.Бендер (Л.Бендер, 89), Та, Венделл, Арангис (Баумгартлингер, 89), Беллараби (Диаби, 73), Демирбай, Вирц (Шик, 66), Грэй, Паулинью (Гедикли, 66).

Судья: Грефе (Германия).

22 мая. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».