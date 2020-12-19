Дортмундская «Боруссия» проиграла «Униону»

«Унион» на своем поле переиграл дортмундскую «Боруссию» в матче 13-го тура чемпионата Германии (2:1). Первый тайм обошелся без голов. После перерыва берлинская команда вышла вперед, но почти сразу дортмундцы отыгрались. На 78-й минуте Марвин Фридрих забил победный гол.

«Унион» поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Боруссия» идет на 4-й позиции.

Чемпионат Германии

Бундеслига

13-й тур

«Унион Б» — «Боруссия Д» — 2:1 (0:0)

Голы: Авонийи, 57 (1:0). Мукоко, 60 (1:1). Фридрих, 78 (2:1).

«Унион Б»: Луте, Триммель (Рюерсон, 72), Кнохе, Фридрих, Ленц, Премель, Грисбек, Бюльтер (Эндо, 66), Беккер, Авонийи (Гогия, 86), Тойхерт (Гиссельманн, 85).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Менье (Морей, 80), Аканджи (Шульц, 85), Витсель, Ройс (Брандт, 72), Эмре Джан (Беллингем, 80), Рафаэл Геррейру, Санчо, Рейна, Мукоко.

Предупреждения: Бюльтер, 62. Витсель, 67.

Судья: Осмерс.

18 декабря. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».