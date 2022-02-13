Дубль Ройса принес «Боруссии» победу над «Унионом»

«Боруссия» победила «Унион» в матче чемпионата Германии

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Унионом» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Германии.

Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине.

В составе дортмундской команды дубль оформил Марко Ройс. Еще один мяч у гостей забил Рафаэл Геррейру.

Таким образом, «Боруссия» набрала 46 очков и закрепилась на втором месте в турнирной таблице бундеслиги. «Унион» с 34 баллами остался на шестой позиции.