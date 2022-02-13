Дубль Ройса принес «Боруссии» победу над «Унионом»
«Боруссия» победила «Унион» в матче чемпионата Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Унионом» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Германии.
Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине.
В составе дортмундской команды дубль оформил Марко Ройс. Еще один мяч у гостей забил Рафаэл Геррейру.
Таким образом, «Боруссия» набрала 46 очков и закрепилась на втором месте в турнирной таблице бундеслиги. «Унион» с 34 баллами остался на шестой позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|17
|1
|4
|70-25
|52
|
2
|Байер
|22
|12
|5
|5
|58-36
|41
|
3
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|57-36
|46
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|
5
|Фрайбург
|22
|9
|7
|6
|34-25
|34
|
6
|Хоффенхайм
|21
|9
|4
|8
|41-34
|31
|
7
|Майнц
|22
|9
|4
|9
|31-24
|31
|
8
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|7
|7
|33-34
|31
|
9
|Унион Б
|22
|9
|7
|6
|29-30
|34
|
10
|Кельн
|22
|8
|8
|6
|34-37
|32
|
11
|Арминия
|21
|4
|10
|7
|21-27
|22
|
12
|Бохум
|22
|8
|4
|10
|24-32
|28
|
13
|Боруссия М
|22
|7
|5
|10
|30-40
|26
|
14
|Вольфсбург
|22
|8
|3
|11
|23-33
|27
|
15
|Аугсбург
|22
|5
|7
|10
|24-38
|22
|
16
|Штутгарт
|22
|4
|6
|12
|26-42
|18
|
17
|Герта
|22
|6
|5
|11
|24-45
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|22
|3
|4
|15
|20-57
|13
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.02
|22:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|3 : 1
|12.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|0 : 2
|12.02
|17:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|3 : 2
|12.02
|17:30
|
Бохум – Бавария
|4 : 2
|12.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Герта
|2 : 1
|12.02
|17:30
|
Фрайбург – Майнц
|1 : 1
|12.02
|20:30
|
Байер – Штутгарт
|4 : 2
|13.02
|17:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|0 : 3
|13.02
|19:30
|
Хоффенхайм – Арминия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|26
|
|
Патрик Шик
Байер
|19
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|19
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|18
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|18
|1
|4
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