Полузащитник «Лейпцига» отказался выступать за сборную ДР Конго
Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку получил предложение выступать за сборную ДР Коного. Но французский футболист отклонил это предложение, сообщает Bild.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не приглашал игрока ни на один из международных сборов, поэтому его опыт выступлений за юношеские сборные Франции различных возрастных групп так и остается единственным в личном послужном списке Нкунку.
Тем не менее, представители Кристофера утверждают, что все мысли их клиента сосредоточены только на будущей карьере «Les Bleus».
В сезоне-2021/22 Нкунку провел 30 матчей за «Лейпциг», на его счету 18 голов и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 24-летнего француза в 55 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|17
|1
|4
|70-25
|52
|
2
|Байер
|22
|12
|5
|5
|58-36
|41
|
3
|Боруссия Д
|21
|14
|1
|6
|54-36
|43
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|
5
|Фрайбург
|22
|9
|7
|6
|34-25
|34
|
6
|Хоффенхайм
|21
|9
|4
|8
|41-34
|31
|
7
|Майнц
|22
|9
|4
|9
|31-24
|31
|
8
|Унион Б
|21
|9
|7
|5
|29-27
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|7
|7
|33-34
|31
|
10
|Кельн
|22
|8
|8
|6
|34-37
|32
|
11
|Арминия
|21
|4
|10
|7
|21-27
|22
|
12
|Бохум
|22
|8
|4
|10
|24-32
|28
|
13
|Боруссия М
|22
|7
|5
|10
|30-40
|26
|
14
|Вольфсбург
|22
|8
|3
|11
|23-33
|27
|
15
|Аугсбург
|22
|5
|7
|10
|24-38
|22
|
16
|Штутгарт
|22
|4
|6
|12
|26-42
|18
|
17
|Герта
|22
|6
|5
|11
|24-45
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|22
|3
|4
|15
|20-57
|13
|11.02
|22:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|3 : 1
|12.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|0 : 2
|12.02
|17:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|3 : 2
|12.02
|17:30
|
Бохум – Бавария
|4 : 2
|12.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Герта
|2 : 1
|12.02
|17:30
|
Фрайбург – Майнц
|1 : 1
|12.02
|20:30
|
Байер – Штутгарт
|4 : 2
|13.02
|17:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|13.02
|19:30
|
Хоффенхайм – Арминия
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|26
|
|
Патрик Шик
Байер
|19
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|19
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|18
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|18
|1
|4