Полузащитник «Лейпцига» отказался выступать за сборную ДР Конго

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку получил предложение выступать за сборную ДР Коного. Но французский футболист отклонил это предложение, сообщает Bild.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не приглашал игрока ни на один из международных сборов, поэтому его опыт выступлений за юношеские сборные Франции различных возрастных групп так и остается единственным в личном послужном списке Нкунку.

Тем не менее, представители Кристофера утверждают, что все мысли их клиента сосредоточены только на будущей карьере «Les Bleus».

В сезоне-2021/22 Нкунку провел 30 матчей за «Лейпциг», на его счету 18 голов и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 24-летнего француза в 55 миллионов евро.