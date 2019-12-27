Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов

Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба. Футболисту было 33 года.

— Мы грустим по поводу смерти нашего бывшего игрока Сергея Каримова, который умер в возрасте всего 33 лет, — говорится в сообщении. — Наши мысли с его семьей, родственниками и друзьями. Покойся с миром, Сергей.

Wir trauern um unseren ehemaligen Spieler Sergej Karimow, der im Alter von nur 33 Jahren verstorben ist, und sind in Gedanken bei seiner Familie, seinen Angeh?rigen und seinen Freunden.



Ruhe in Frieden, Sergej. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/Rjm9ElI3G6 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 26, 2019

Причины смерти не указаны. Казахстанский футболист отыграл шесть матчей за первую команду «Вольфсбурга» и забил один мяч. Большую часть картеры он провел во второй команде «волков» — 118 матчей, пять голов, три ассиста. Также он играл за «Дуйсбург» (три матча) и любительский клуб «Лупо Мартини» (один матч, один гол). Провел один матч за сборную Казахстана. В этой товарищеской игре его команда обыграла Оман (3:1).