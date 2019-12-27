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Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов

12:19
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Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба. Футболисту было 33 года.

— Мы грустим по поводу смерти нашего бывшего игрока Сергея Каримова, который умер в возрасте всего 33 лет, — говорится в сообщении. — Наши мысли с его семьей, родственниками и друзьями. Покойся с миром, Сергей.

Причины смерти не указаны. Казахстанский футболист отыграл шесть матчей за первую команду «Вольфсбурга» и забил один мяч. Большую часть картеры он провел во второй команде «волков» — 118 матчей, пять голов, три ассиста. Также он играл за «Дуйсбург» (три матча) и любительский клуб «Лупо Мартини» (один матч, один гол). Провел один матч за сборную Казахстана. В этой товарищеской игре его команда обыграла Оман (3:1).

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