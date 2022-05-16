Ули Хенесс отреагировал на заявление Левандовского о возможном уходе из «Баварии»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал слова нападающего Роберта Левандовского о возможном уходе из команды. Ранее футболист заявил, что не собирается продлевать контракт с клубом.

«Ситуация с Левандовским — абсолютно нормальна в бизнесе. Один говорит, что хочет уйти, другой: «Я тебя не отпущу». И тогда тот, кто хочет уйти, должен сказать: «Я должен принять это», — цитирует Хенесса Web.de.

Левандовски закончил сезон-2021/22 чемпионата Германии с 35 голами и стал лучшим бомбардиром бундеслиги в седьмой раз в карьере. Игроку все еще не предложили продлить соглашение, которое истекает летом 2023 года.