«Интер» и «Астон Вилла» интересуются Суаресом

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес, который покидает мадридцев по окончании сезона, может пополнить состав «Интера» или «Астон Виллы». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, на трансфере 35-летнего уругвайца в бирмингемский клуб настаивает главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард, который играл с Суаресом в «Ливерпуле» в 2011-2014 годах.

«Интер» ищет замену на случай ухода нападающих Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса.

В нынешнем сезоне Суарес забил 13 голов и отдал 3 результативных передачи в 43 матчах за команду.