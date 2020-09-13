Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о ходе переговоров по поводу нового контракта защитника Давида Алабы.

«Мы все хотим, что Давид остался, потому что он отличный парень, — цитирует Хенесса Sport1. — Ханси Флик очень хочет сохранить его. Но его агент — это алчная пиранья, и его отец находится под большим влиянием агента».

Контракт 28-летнего австрийца истекает летом следующего года. Ранее сообщалось, что он хочет зарабатывать в «Баварии» 25 миллионов евро в год. Его агентом является Пини Захави. В прошедшем сезоне Алаба провел 42 матча за «Баварию» и забил два мяча при двух голевых передачах. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.