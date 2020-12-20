Тюрам извинился за свое плевок в лицо соперника

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам извинился за свое поведение в матче 13-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (1:2).

Тюрам в конце второго тайма получил красную карточку за плевок в лицо защитнику гостей Штефану Пошу.

«Произошедшее не соответствует моему характеру, такого не должно было произойти. Я неправильно повел себя. Это вышло случайно. Хочу извиниться перед всеми: Пошем, «Хоффенхаймом», своей командой, семьей и всеми, кто увидел этот эпизод. Конечно, я принимаю все последствия своего поступка», — написал Тюрам в твиттере.

Напомним, что Маркус Тюрам — сын чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама.