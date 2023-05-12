Тухель рассказал о борьбе «Баварии» за титул бундеслиги

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает о шансах своей команды стать чемпионами Германии в этом сезоне.

«Терять нам нечего, но есть, что выигрывать. Все думают, что титул бундеслиги априори принадлежит «Баварии», но это не так, мы должны за него бороться. Поэтому мы сейчас боремся за титул. В данный момент мы опережаем «Боруссию» на одно очко, поэтому все в наших руках. Я смотрю только на свою команду», — сказал Тухель на пресс-конференции.

За три тура до конца у мюнхенской команды есть преимущество в одно очко от дортмундской «Боруссии».

Завтра, 13 мая, «Бавария» сыграет с «Шальке» в матче бундеслиги. Начало — в 16.30 мск.