Тухель рассказал о борьбе «Баварии» за титул бундеслиги
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает о шансах своей команды стать чемпионами Германии в этом сезоне.
«Терять нам нечего, но есть, что выигрывать. Все думают, что титул бундеслиги априори принадлежит «Баварии», но это не так, мы должны за него бороться. Поэтому мы сейчас боремся за титул. В данный момент мы опережаем «Боруссию» на одно очко, поэтому все в наших руках. Я смотрю только на свою команду», — сказал Тухель на пресс-конференции.
За три тура до конца у мюнхенской команды есть преимущество в одно очко от дортмундской «Боруссии».
Завтра, 13 мая, «Бавария» сыграет с «Шальке» в матче бундеслиги. Начало — в 16.30 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|31
|19
|8
|4
|83-34
|65
|
2
|Боруссия Д
|31
|20
|4
|7
|73-40
|64
|
3
|РБ Лейпциг
|31
|17
|6
|8
|55-37
|57
|
4
|Унион Б
|31
|16
|8
|7
|44-32
|56
|
5
|Фрайбург
|31
|16
|8
|7
|46-38
|56
|
6
|Байер
|31
|14
|6
|11
|54-43
|48
|
7
|Вольфсбург
|31
|12
|10
|9
|54-43
|46
|
8
|Майнц
|31
|12
|9
|10
|51-46
|45
|
9
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|10
|10
|51-49
|43
|
10
|Боруссия М
|31
|10
|9
|12
|46-48
|39
|
11
|Кельн
|31
|9
|11
|11
|42-49
|38
|
12
|Вердер
|31
|10
|5
|16
|49-60
|35
|
13
|Аугсбург
|31
|9
|7
|15
|40-55
|34
|
14
|Хоффенхайм
|31
|9
|5
|17
|42-52
|32
|
15
|Шальке
|31
|7
|9
|15
|31-59
|30
|
16
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|39-54
|28
|
17
|Бохум
|31
|8
|4
|19
|33-69
|28
|
18
|Герта
|31
|6
|7
|18
|37-62
|25
|12.05
|21:30
|
Кельн – Герта
|- : -
|13.05
|16:30
|
Бавария – Шальке
|- : -
|13.05
|16:30
|
Бохум – Аугсбург
|- : -
|13.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Майнц
|- : -
|13.05
|16:30
|
Унион Б – Фрайбург
|- : -
|13.05
|16:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|- : -
|13.05
|19:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|14.05
|16:30
|
Штутгарт – Байер
|- : -
|14.05
|18:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|13
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|21
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|28
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|27
|1
|7