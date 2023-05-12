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Сегодня, 17:04

Тухель рассказал о борьбе «Баварии» за титул бундеслиги

Виктория Кравченко
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Томас Тухель.
Фото AFP

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает о шансах своей команды стать чемпионами Германии в этом сезоне.

«Терять нам нечего, но есть, что выигрывать. Все думают, что титул бундеслиги априори принадлежит «Баварии», но это не так, мы должны за него бороться. Поэтому мы сейчас боремся за титул. В данный момент мы опережаем «Боруссию» на одно очко, поэтому все в наших руках. Я смотрю только на свою команду», — сказал Тухель на пресс-конференции.

За три тура до конца у мюнхенской команды есть преимущество в одно очко от дортмундской «Боруссии».

Завтра, 13 мая, «Бавария» сыграет с «Шальке» в матче бундеслиги. Начало — в 16.30 мск.

ФК Бавария
Томас Тухель
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Бундеслига, 32-й тур: «Бавария» проведет матч с «Шальке», «Боруссия» Д — «Боруссия» М

Тухель прокомментировал ситуацию с контрактом Мюллера в «Баварии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 31 19 8 4 83-34 65
2
 Боруссия Д 31 20 4 7 73-40 64
3
 РБ Лейпциг 31 17 6 8 55-37 57
4
 Унион Б 31 16 8 7 44-32 56
5
 Фрайбург 31 16 8 7 46-38 56
6
 Байер 31 14 6 11 54-43 48
7
 Вольфсбург 31 12 10 9 54-43 46
8
 Майнц 31 12 9 10 51-46 45
9
 Айнтрахт Ф 31 11 10 10 51-49 43
10
 Боруссия М 31 10 9 12 46-48 39
11
 Кельн 31 9 11 11 42-49 38
12
 Вердер 31 10 5 16 49-60 35
13
 Аугсбург 31 9 7 15 40-55 34
14
 Хоффенхайм 31 9 5 17 42-52 32
15
 Шальке 31 7 9 15 31-59 30
16
 Штутгарт 31 6 10 15 39-54 28
17
 Бохум 31 8 4 19 33-69 28
18
 Герта 31 6 7 18 37-62 25
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.05 21:30
Кельн – Герта
 - : -
13.05 16:30
Бавария – Шальке
 - : -
13.05 16:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
13.05 16:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 - : -
13.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 - : -
13.05 16:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 - : -
13.05 19:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
14.05 16:30
Штутгарт – Байер
 - : -
14.05 18:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 13
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 10
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 21 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 28 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 27 1 7
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