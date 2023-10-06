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Сегодня, 18:13

Тухель раскритиковал Немецкий футбольный союз: «Они знают наше мнение, но не хотят его слышать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель выступил с критикой в адрес Немецкого футбольного союза из-за товарищеских матчей сборной Германии против Мексики и США.

«Я не знаю, был бы я заинтересован в том, чтобы сыграть против Мексики и США перед чемпионатом Европы в Германии. Я не знаю, сможет ли кто-нибудь объяснить это настолько убедительно, чтобы я полностью понял. Я не знаю, кто так решил, но это уже решено.

Мы провели три выездных матча в условиях тяжелых переездов. Игроки сборной Германии снова уезжают и вернутся в четверг после смены часовых поясов. Затем они садятся в самолет до Майнца в пятницу и в самолет до Стамбула в понедельник.

Есть разница между напряженным графиком и поездками с разными часовыми поясами. Это проверка на выносливость. Ни один тренер в мире такого уровня не скажет иначе. Просто нас спрашивают об этом только тогда, когда все уже решено. Никто никогда не задает вопросов до принятия решения. Они, вероятно, знают наше мнение и не хотят его слышать. Поэтому оно бесполезно», — приводит слова Тухеля Bild.

Сборная Германии 14 октября проведет товарищеский матч против сборной США. 18 октября немцы сыграют с Мексикой.

Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
Томас Тухель
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«Бавария» не будет подписывать контракт с Боатенгом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 6 5 1 0 20-6 16
2
 Штутгарт 6 5 0 1 19-7 15
3
 Бавария 6 4 2 0 20-6 14
4
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
5
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 16-6 13
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 6 4 0 2 9-6 12
8
 Фрайбург 6 3 1 2 7-10 10
9
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
10
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
11
 Унион Б 6 2 0 4 9-10 6
12
 Вердер 6 2 0 4 10-14 6
13
 Боруссия М 6 1 2 3 11-14 5
14
 Аугсбург 6 1 2 3 9-15 5
15
 Дармштадт 6 1 1 4 10-18 4
16
 Бохум 6 0 3 3 5-19 3
17
 Кельн 6 0 1 5 4-11 1
18
 Майнц 6 0 1 5 4-17 1
Результаты / календарь
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34 тур
6.10 21:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
7.10 16:30
Аугсбург – Дармштадт
 - : -
7.10 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 - : -
7.10 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
7.10 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
7.10 19:30
Вердер – Хоффенхайм
 - : -
8.10 16:30
Байер – Кельн
 - : -
8.10 18:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
8.10 20:30
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
 - : -
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Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 5 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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