Тухель – о поражении «Баварии» от «Вердера»: «Надо спрашивать у игроков»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель раскритиковал игроков команды после поражения от «Вердера» (0:1) в матче 18-го тура немецкой бундеслиги.

«Я больше не хочу говорить, что мы хорошо тренируемся, потому что никто нам больше не верит. Надо спрашивать у игроков. Мы сегодня играли непоследовательно. Это было заслуженное поражение.

Более 70 минут у меня не было ощущения, что мы играем на победу. В последние 20 минут я почувствовал, что мы хотим победить. Мы были слишком статичны в первом тайме, много теряли мяч, пропускали много контратак. Это было заслуженное поражение, потому что 20 минут – это слишком мало.

Мы играли так, слово мы на 10 очков впереди в таблице, а во вторник провели игру в Лиге чемпионов. Учитывая игру «Байера», мы должны показывать другой футбол», – сказал Тухель DAZN.

После поражения от «Вердера» мюнхенцы с 41 очком остаются на втором месте в бундеслиге. «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на 7 очков, имея игру в запасе.