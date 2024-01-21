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Тухель – о поражении «Баварии» от «Вердера»: «Надо спрашивать у игроков»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Томас Тухель.
Фото AFP

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель раскритиковал игроков команды после поражения от «Вердера» (0:1) в матче 18-го тура немецкой бундеслиги.

«Я больше не хочу говорить, что мы хорошо тренируемся, потому что никто нам больше не верит. Надо спрашивать у игроков. Мы сегодня играли непоследовательно. Это было заслуженное поражение.

Более 70 минут у меня не было ощущения, что мы играем на победу. В последние 20 минут я почувствовал, что мы хотим победить. Мы были слишком статичны в первом тайме, много теряли мяч, пропускали много контратак. Это было заслуженное поражение, потому что 20 минут – это слишком мало.

Мы играли так, слово мы на 10 очков впереди в таблице, а во вторник провели игру в Лиге чемпионов. Учитывая игру «Байера», мы должны показывать другой футбол», – сказал Тухель DAZN.

После поражения от «Вердера» мюнхенцы с 41 очком остаются на втором месте в бундеслиге. «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на 7 очков, имея игру в запасе.

Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Вердер
Томас Тухель
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«Бавария» проиграла «Вердеру» в бундеслиге и отстает от «Байера» на 7 очков
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 18 15 3 0 50-14 48
2
 Бавария 17 13 2 2 52-16 41
3
 Штутгарт 18 11 1 6 38-23 34
4
 РБ Лейпциг 18 10 3 5 40-21 33
5
 Боруссия Д 18 9 6 3 37-25 33
6
 Айнтрахт Ф 18 7 7 4 29-22 28
7
 Фрайбург 18 8 4 6 24-28 28
8
 Хоффенхайм 18 7 3 8 34-36 24
9
 Хайденхайм 18 6 4 8 27-34 22
10
 Вольфсбург 18 6 3 9 22-29 21
11
 Боруссия М 17 5 5 7 34-36 20
12
 Вердер 18 5 5 8 25-31 20
13
 Бохум 18 4 8 6 20-34 20
14
 Аугсбург 17 4 6 7 24-32 18
15
 Унион Б 16 4 2 10 17-31 14
16
 Майнц 17 1 8 8 14-29 11
17
 Кельн 18 2 5 11 11-33 11
18
 Дармштадт 18 2 5 11 22-46 11
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19.01 22:30
Майнц – Унион Б
 - : -
20.01 17:30
Бохум – Штутгарт
 1 : 0
20.01 17:30
Дармштадт – Айнтрахт Ф
 2 : 2
20.01 17:30
Кельн – Боруссия Д
 0 : 4
20.01 17:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 3 : 2
20.01 17:30
Хайденхайм – Вольфсбург
 1 : 1
20.01 20:30
РБ Лейпциг – Байер
 2 : 3
21.01 17:30
Бавария – Вердер
 0 : 1
21.01 19:30
Боруссия М – Аугсбург
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

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Штутгарт

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РБ Лейпциг

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П
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Бавария

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Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 8
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 8
И К Ж
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Матей Маглица

Дармштадт

 15 2 4
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 15 1 1
Николас Хефлер

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 13 1 5
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