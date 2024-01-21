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Сегодня, 19:26

«Бавария» проиграла «Вердеру» в бундеслиге и отстает от «Байера» на 7 очков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бавария» — «Вердер».
Фото Reuters

«Бавария» на своем поле уступила «Вердеру» в матче 18-го тура бундеслиги — 0:1.

Единственный гол на 59-й минуте забил бывший игрок мюнхенцев Митчелл Вайзер.

«Бавария» (41 очко) остается на втором месте в бундеслиге. Команда Томаса Тухеля отстает от лидирующего «Байера» на 7 очков, имея игру в запасе.

«Вердер» (20) поднялся на 12-е место в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
21 янв, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
0:1
Вердер

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Бавария
ФК Вердер
1
8
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Гол Хинкапье в добавленное время принес «Байеру» победу над «Лейпцигом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 18 15 3 0 50-14 48
2
 Бавария 17 13 2 2 52-16 41
3
 Штутгарт 18 11 1 6 38-23 34
4
 РБ Лейпциг 18 10 3 5 40-21 33
5
 Боруссия Д 18 9 6 3 37-25 33
6
 Айнтрахт Ф 18 7 7 4 29-22 28
7
 Фрайбург 18 8 4 6 24-28 28
8
 Хоффенхайм 18 7 3 8 34-36 24
9
 Хайденхайм 18 6 4 8 27-34 22
10
 Вольфсбург 18 6 3 9 22-29 21
11
 Боруссия М 17 5 5 7 34-36 20
12
 Вердер 18 5 5 8 25-31 20
13
 Бохум 18 4 8 6 20-34 20
14
 Аугсбург 17 4 6 7 24-32 18
15
 Унион Б 16 4 2 10 17-31 14
16
 Майнц 17 1 8 8 14-29 11
17
 Кельн 18 2 5 11 11-33 11
18
 Дармштадт 18 2 5 11 22-46 11
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19.01 22:30
Майнц – Унион Б
 - : -
20.01 17:30
Бохум – Штутгарт
 1 : 0
20.01 17:30
Дармштадт – Айнтрахт Ф
 2 : 2
20.01 17:30
Кельн – Боруссия Д
 0 : 4
20.01 17:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 3 : 2
20.01 17:30
Хайденхайм – Вольфсбург
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20.01 20:30
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