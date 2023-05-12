Тухель прокомментировал ситуацию с контрактом Мюллера в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал положение нападающего Томаса Мюллера в команде. Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

«У Мюллера есть право самому решать, чего он хочет. Томас — это «Бавария», а «Бавария» — это Томас. Он полностью сосредоточен на борьбе за свой 12-й титул бундеслиги», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Ранее сам футболист высказался о слухах о своем уходе из клуба.