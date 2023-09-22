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Сегодня, 16:37

Тухель — о недовольстве де Лигта: «Маттейс заслуживает того, чтобы играть»

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на информацию о том, что защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт недоволен редкими выходами в стартовом составе.

Ранее де Лигт предложил спросить у тренера, почему он не играет с первых минут. В сентябре сообщалось, что немецкий специалист недоволен игрой 24-летнего нидерландца.

«Будучи центральным защитником, у него бывает не так много возможностей выйти на замену. Маттейс на сто процентов заслуживает того, чтобы играть. Он в хорошей форме. Конечно, лично ему игрового времени пока недостаточно, но он командный игрок», — приводит слова Тухеля инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне защитник сборной Нидерландов провел 4 матча в бундеслиге, отыграв в общей сложности 37 минут.

Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 4 3 1 0 13-5 10
2
 Бавария 4 3 1 0 11-4 10
3
 РБ Лейпциг 4 3 0 1 13-4 9
4
 Штутгарт 4 3 0 1 14-6 9
5
 Хоффенхайм 4 3 0 1 10-6 9
6
 Вольфсбург 4 3 0 1 7-5 9
7
 Боруссия Д 4 2 2 0 8-5 8
8
 Унион Б 4 2 0 2 9-7 6
9
 Айнтрахт Ф 4 1 3 0 4-3 6
10
 Фрайбург 4 2 0 2 5-10 6
11
 Хайденхайм 4 1 1 2 8-9 4
12
 Вердер 4 1 0 3 6-9 3
13
 Бохум 4 0 3 1 4-9 3
14
 Боруссия М 4 0 2 2 8-12 2
15
 Аугсбург 4 0 2 2 7-12 2
16
 Кельн 4 0 1 3 3-7 1
17
 Дармштадт 4 0 1 3 5-13 1
18
 Майнц 4 0 1 3 3-12 1
Результаты / календарь
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22.09 21:30
Штутгарт – Дармштадт
 - : -
23.09 16:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
23.09 16:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 - : -
23.09 16:30
Бавария – Бохум
 - : -
23.09 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 - : -
23.09 16:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
23.09 19:30
Вердер – Кельн
 - : -
24.09 16:30
Байер – Хайденхайм
 - : -
24.09 18:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
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Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 5
Кевин Беренс

Кевин Беренс

Унион Б

 4
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 3
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 3
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 4 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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