Тухель оценил вероятность возвращения Нойера в сборную Германии
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил вероятность возвращения Мануэля Нойера в стартовый состав сборной Германии.
«Если Мануэль не травмируется до чемпионата Европы и сможет помочь команде своим опытом, я не думаю, что вы будете задавать этот вопрос в мае. Важно сейчас, чтобы он оставался в форме и продолжал играть каждую неделю», — сказал Тухель на пресс-конференции.
В декабре 2022 года вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и пропустил остаток сезона-2022/23.
В последний раз 37-летний голкипер выходил на поле за сборную Германии на ЧМ-2022.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|8
|7
|1
|0
|25-7
|22
|
2
|Штутгарт
|8
|7
|0
|1
|25-8
|21
|
3
|Бавария
|8
|6
|2
|0
|26-7
|20
|
4
|Боруссия Д
|8
|6
|2
|0
|17-8
|20
|
5
|РБ Лейпциг
|8
|5
|2
|1
|19-7
|17
|
6
|Хоффенхайм
|8
|5
|0
|3
|17-14
|15
|
7
|Айнтрахт Ф
|8
|3
|4
|1
|9-6
|13
|
8
|Фрайбург
|8
|4
|1
|3
|9-14
|13
|
9
|Вольфсбург
|8
|4
|0
|4
|11-11
|12
|
10
|Аугсбург
|8
|2
|2
|4
|15-19
|8
|
11
|Хайденхайм
|8
|2
|1
|5
|12-20
|7
|
12
|Дармштадт
|8
|2
|1
|5
|13-22
|7
|
13
|Боруссия М
|8
|1
|3
|4
|14-19
|6
|
14
|Вердер
|8
|2
|0
|6
|12-18
|6
|
15
|Унион Б
|8
|2
|0
|6
|11-17
|6
|
16
|Бохум
|9
|0
|5
|4
|8-23
|5
|
17
|Кельн
|8
|1
|1
|6
|7-15
|4
|
18
|Майнц
|9
|0
|3
|6
|9-24
|3
|27.10
|21:30
|
Бохум – Майнц
|2 : 2
|28.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|28.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|- : -
|28.10
|16:30
|
Бавария – Дармштадт
|- : -
|28.10
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|- : -
|28.10
|16:30
|
Вердер – Унион Б
|- : -
|28.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|- : -
|29.10
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|- : -
|29.10
|19:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|9
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|7
|1
|2
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|4
|1
|1