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Сегодня, 11:11

Тухель оценил вероятность возвращения Нойера в сборную Германии

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил вероятность возвращения Мануэля Нойера в стартовый состав сборной Германии.

«Если Мануэль не травмируется до чемпионата Европы и сможет помочь команде своим опытом, я не думаю, что вы будете задавать этот вопрос в мае. Важно сейчас, чтобы он оставался в форме и продолжал играть каждую неделю», — сказал Тухель на пресс-конференции.

В декабре 2022 года вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и пропустил остаток сезона-2022/23.

В последний раз 37-летний голкипер выходил на поле за сборную Германии на ЧМ-2022.

Мануэль Нойер
Сборная Германии по футболу
Томас Тухель
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«Бохум» не удержал победу над «Майнцем» в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 8 7 1 0 25-7 22
2
 Штутгарт 8 7 0 1 25-8 21
3
 Бавария 8 6 2 0 26-7 20
4
 Боруссия Д 8 6 2 0 17-8 20
5
 РБ Лейпциг 8 5 2 1 19-7 17
6
 Хоффенхайм 8 5 0 3 17-14 15
7
 Айнтрахт Ф 8 3 4 1 9-6 13
8
 Фрайбург 8 4 1 3 9-14 13
9
 Вольфсбург 8 4 0 4 11-11 12
10
 Аугсбург 8 2 2 4 15-19 8
11
 Хайденхайм 8 2 1 5 12-20 7
12
 Дармштадт 8 2 1 5 13-22 7
13
 Боруссия М 8 1 3 4 14-19 6
14
 Вердер 8 2 0 6 12-18 6
15
 Унион Б 8 2 0 6 11-17 6
16
 Бохум 9 0 5 4 8-23 5
17
 Кельн 8 1 1 6 7-15 4
18
 Майнц 9 0 3 6 9-24 3
Результаты / календарь
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34 тур
27.10 21:30
Бохум – Майнц
 2 : 2
28.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
28.10 16:30
Боруссия М – Хайденхайм
 - : -
28.10 16:30
Бавария – Дармштадт
 - : -
28.10 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 - : -
28.10 16:30
Вердер – Унион Б
 - : -
28.10 19:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
29.10 17:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
29.10 19:30
Байер – Фрайбург
 - : -
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Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 14
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 9
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 4
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 7 1 2
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 3 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 4 1 1
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