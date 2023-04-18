Маттеус назвал идеального нападающего для «Баварии»

Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус назвал подходящие кандидатуры на роль нового нападющего мюнхенцев.

«Я очень рад слышать, что появится новый нападающий. Все говорят о Викторе Осимхене из-за его сенсационного выступления в «Наполи». Никогда не знаешь, сможет ли он делать то же самое в Мюнхене, но я думаю, что он подойдет. Коло-Муани, возможно, нужно немного больше места, чем обычно есть у нападающего в «Баварии», но он также хорош в штрафной площади и может заиграть в Мюнхене.

Харри Кейн слишком стар и слишком дорог, как по мне. Соотношение цена-качество может говорить за Николаса Фюллкруга. Он, вероятно, будет доступен за 20-25 миллионов евро и забьет 25 голов в Мюнхене. Он уже 20 раз забил в «Вердере», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.

«Бавария» с 58 набранными очками в 28 играх располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии.