Три игрока «Кельна» на карантине с коронавирусом. Но тренировки в группах продолжатся
Три футболиста «Кельна» переведены на карантин после положительного теста на коронавирус, однако тренировки в группах могут быть продолжены, информирует пресс-служба клуба.
Сообщается, что вся команда, а также тренер и руководитель штаба прошли COVID — 19 тестирование. У троих результат оказался положительным, все они без симптомов. Все три футболиста помещены в 14-дневный домашний карантин. Их имена не названы из уважения к частной жизни.
Остальные продолжают работать в группе, как и планировалось. Соответствующий круг людей будет продолжать тестироваться так, как это предусмотрено в медицинской концепции немецкой футбольной Лиги (DFL).
Nach positiven Tests auf #Corona sind drei Personen beim #effzeh in Quarant?ne. Das Gruppentraining kann wie geplant fortgesetzt werden. Alle Infos ? https://t.co/0as7sB4Z0e— 1. FC K?ln (@fckoeln) May 1, 2020