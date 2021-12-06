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Тренер ПСВ отказался возглавить «Лейпциг»

21:34
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Тренер ПСВ Рогер Шмидт получил предложение возглавить «Лейпциг». Однако 54-летний специалист отклонил этот вариант, сообщает Vl.nl.

Пост главного тренера клуба из Лейпцига остается вакантным после увольнения Джесси Марша.

После 14 туров «Лейпциг» набрал 18 очков и занимает 11-е место в чемпионате Германии.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Лейпциг».

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Иван Шитик все материалы автора

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