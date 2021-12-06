Тедеско является фаворитом на пост главного тренера «Лейпцига»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Лейпциг». Именно он стал главным кандидатом на эту роль после того, как Рогер Шмидт отказался от предложения «Лейпцига», сообщает Bild.

После поражения в матче 14-го тура чемпионата Германии от «Униона» руководство клуба объявило об увольнении Джесси Марша и его тренерского штаба.

«Лейпциг» в 14 матчах набрал 18 оков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

36-летний Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года и покинул клуб в мае 2021-го. Специалист помог москвичам занять второе место в Тинькофф РПЛ и обеспечить участие в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.