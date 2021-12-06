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Тедеско является фаворитом на пост главного тренера «Лейпцига»

22:50
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Лейпциг». Именно он стал главным кандидатом на эту роль после того, как Рогер Шмидт отказался от предложения «Лейпцига», сообщает Bild.

После поражения в матче 14-го тура чемпионата Германии от «Униона» руководство клуба объявило об увольнении Джесси Марша и его тренерского штаба.

«Лейпциг» в 14 матчах набрал 18 оков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

36-летний Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года и покинул клуб в мае 2021-го. Специалист помог москвичам занять второе место в Тинькофф РПЛ и обеспечить участие в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.

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Иван Шитик все материалы автора

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