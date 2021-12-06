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Прокуратура обвинила полузащитника «Гамбурга» в незаконном проживании в Германии

20:20
Бакери Джатта. Фото AFP
Бакери Джатта. Фото AFP
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Немецкая прокуратура выдвинула официальные обвинения против полузащитника «Гамбурга» Бакери Джатты. Футболист обвиняется в «фальсификации личности с целью нарушения иммиграционного законодательства», сообщает Bild.

В 2015 году Джатта пересек границу Германии без паспорта и вида на жительство. Правоохранительным органам он сообщил, что ему 17 лет и он имеет право попасть в категорию детей, «не сопровождаемых взрослыми в Германии», благодаря чему и остался в стране.

Такие правила, по словам прокурора Гамбурга, который выдвинул игроку обвинения, исключают возможность депортации. Но ранее Джатта выступал в других африканских клубах под своим настоящим именем — Бакари Даффе, а настоящая дата его рождения — 6 ноября 1995 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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