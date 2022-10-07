Травма защитника «Баварии» Эрнандеса оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально

Травма защитника «Баварии» Люка Эрнандеса оказалась серьезнее, чем предполагалось сначала.

Как сообщает Twitter-аккаунт Bayern & Germany, изначально предполагалось, что 26-летний француз пропустит 4-6 недель, но теперь он может выбыть до середины ноября. Это ставит под угрозу его шансы на участие в чемпионате мира-2022 в Катаре.

Эрнандес получил травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:0). У играка был выявлен разрыв приводящей мышцы.