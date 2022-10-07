Экс-глава скаутского отдела «Лейпцига» может получить должность в «Челси»

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Бывший глава скаутского отдела «Лейпцига» Кристофер Вивелл может продолжить работу в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 35-летним немцем интересуется «Челси». Лондонский клуб уже провел переговоры со специалистом.

7 октября Вивелл покинул «Лейпциг» из-за разногласий с руководством клуба.