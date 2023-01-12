Трапп заявил, что не придает особого значении информации об интересе со стороны «Баварии»

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал информацию об интересе «Баварии».

«Мануэль Нойер травмирован и не собирается завершать карьеру. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Мы знаем, какой он вратарь... Так что я не особо обращал на это внимание. Конечно, я читал об этом, но сейчас только середина сезона. Я не несу ответственности ни за что, что пишут в СМИ. Я не особо беспокоился из-за этого. Был ли интерес горячим? Единственное, что было жарким, — это солнце на каникулах», — приводит слова Траппа Bayern&Germany в своих соцсетях.

Действующий контракт 32-летнего немца рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8,5 миллиона евро.

В этом сезоне Трапп пропустил 34 мяча в 24 матчах и 6 раз сыграл на ноль.