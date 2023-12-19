«Бавария» может отдать Павловича в аренду

Полузащитник «Баварии» Александр Павлович может продолжить сезон в другом клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, 19-летним немцем интересуются два клуба бундеслиги, которые хотят арендовать игрока в зимнее трансферное окно. Сам полузащитник хочет остаться в мюнхенском клубе.

В текущем сезоне Павлович провел 8 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.