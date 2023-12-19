«Бавария» может отдать Павловича в аренду
Полузащитник «Баварии» Александр Павлович может продолжить сезон в другом клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, 19-летним немцем интересуются два клуба бундеслиги, которые хотят арендовать игрока в зимнее трансферное окно. Сам полузащитник хочет остаться в мюнхенском клубе.
В текущем сезоне Павлович провел 8 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|15
|12
|3
|0
|42-12
|39
|
2
|Бавария
|14
|11
|2
|1
|47-14
|35
|
3
|РБ Лейпциг
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
4
|Штутгарт
|15
|10
|1
|4
|34-19
|31
|
5
|Боруссия Д
|15
|7
|5
|3
|29-24
|26
|
6
|Фрайбург
|15
|7
|3
|5
|19-23
|24
|
7
|Хоффенхайм
|15
|7
|2
|6
|29-27
|23
|
8
|Айнтрахт Ф
|15
|5
|6
|4
|24-19
|21
|
9
|Вольфсбург
|15
|6
|1
|8
|19-25
|19
|
10
|Аугсбург
|15
|4
|6
|5
|24-28
|18
|
11
|Боруссия М
|15
|4
|5
|6
|30-33
|17
|
12
|Хайденхайм
|15
|5
|2
|8
|22-30
|17
|
13
|Бохум
|15
|3
|7
|5
|18-29
|16
|
14
|Вердер
|15
|4
|3
|8
|22-29
|15
|
15
|Унион Б
|14
|3
|1
|10
|15-31
|10
|
16
|Кельн
|15
|2
|4
|9
|10-26
|10
|
17
|Майнц
|15
|1
|6
|8
|12-27
|9
|
18
|Дармштадт
|15
|2
|3
|10
|17-38
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.12
|20:30
|
Вердер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.12
|22:30
|
Боруссия Д – Майнц
|- : -
|19.12
|22:30
|
Хоффенхайм – Дармштадт
|- : -
|20.12
|20:30
|
Унион Б – Кельн
|- : -
|20.12
|22:30
|
Байер – Бохум
|- : -
|20.12
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|20.12
|22:30
|
Хайденхайм – Фрайбург
|- : -
|20.12
|22:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|- : -
|20.12
|22:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|20
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|8
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|12
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|11
|1
|4
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