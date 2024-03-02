Тухель объяснил ничью «Баварии» в игре с «Фрайбургом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничью против «Фрайбурга» (2:2) в 24-м туре бундеслиги.

«Мы играли вообще без структуры, были слишком недисциплинированны и теряли позиции. Мы теряли мяч при движении вперед и позволяли соперникам контратаковать. Это были плохие полчаса.

Тот факт, что мы не выигрывали, полностью объясняется случайным голом со штрафного. Мы, вероятно, можем лучше защищаться в таких ситуациях», — сказал тренер после игры.

«Бавария» набрала 54 очка и сократила отставание от лидирующего «Байера» до 7 очков. У леверкузенцев есть еще один матч в запасе.