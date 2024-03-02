«Бавария» объявила о продлении контракта с Дайером



«Бавария» продлила контракт с центральным защитником Эриком Дайером, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до 2025 года.

«Бавария» арендовала Дайера у «Тоттенхэма» в январе 2024 года. При этом у мюнхенцев было право активировать опцию продления контракта с англичанином. Действующее соглашение Дайера с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета этого года, после чего он официально присоединится к «Баварии» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Дайер провел 7 матчей за немецкий клуб, не отметившись результативными действиями.

После 24 туров бундеслиги «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка.