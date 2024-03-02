Гол Адейеми принес «Боруссии» победу над «Унионом»

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Унион» Берлин в матче 24-го тура немецкой бундеслиги — 2:0.

Счет на 41-й минуте открыл Карим Адейеми. В концовке преимущество гостей удвоил Иан Матсен.

«Боруссия» (44 очка) занимает четвертое место в бундеслиге. «Унион» (25) идет 14-м в турнирной таблице.

В параллельных матчах гладбахская «Боруссия» и «Майнц» сыграли вничью (1:1), «Лейпциг» на выезде разгромил «Бохум» (4:1), «Айнтрахт» в гостях победил «Хайденхайм», а «Аугсбург» крупно обыграл «Дармштадт» (6:0).