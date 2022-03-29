Томас Мюллер вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Германии

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер отличился в товарищеском матче против Нидерландов. Он открыл счет в первом тайме — 1:0.

Для Мюллера этот гол стал 43-м за сборную Германии. Он опередил по этому показателю Михаэля Баллака (42) и сравнялся с Уве Зеллером, с которым теперь делит восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

Следующая цель Мюллера — Карл-Хайнц Румменигге (45). Рекордсменом с 71 голом является Мирослав Клозе.