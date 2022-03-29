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Сегодня, 22:49

Томас Мюллер вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Германии

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий сборной Германии Томас Мюллер отличился в товарищеском матче против Нидерландов. Он открыл счет в первом тайме — 1:0.

Для Мюллера этот гол стал 43-м за сборную Германии. Он опередил по этому показателю Михаэля Баллака (42) и сравнялся с Уве Зеллером, с которым теперь делит восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

Следующая цель Мюллера — Карл-Хайнц Румменигге (45). Рекордсменом с 71 голом является Мирослав Клозе.

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Польша 1
Швеция 0
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1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды 0
Германия 1
2-й тайм

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
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Португалия 1
Македония 0
2-й тайм

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Мирослав Клозе
Михаэль Баллак
Томас Мюллер
Сборная Германии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Карл-Хайнц Румменигге
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
10
 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
11
 Бохум 27 9 5 13 28-39 32
12
 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
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 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
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1.04 21:30
Унион Б – Кельн
 - : -
2.04 16:30
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
 - : -
2.04 16:30
Арминия – Штутгарт
 - : -
2.04 16:30
Байер – Герта
 - : -
2.04 16:30
Фрайбург – Бавария
 - : -
2.04 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
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Боруссия Д – РБ Лейпциг
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