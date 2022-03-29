«Реал» видит в полузащитнике «Боруссии» Беллингеме наследника Модрича

«Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему, сообщает Sport1.de.

По информации источника, 18-летний англичанин хочет остаться в «Боруссии» еще на сезон, так как считает дортмундский клуб идеальным местом для развития.

Отмечается, что борьба за нападающего развернется летом 2023 года. При этом за трансфер Беллингема нужно будет заплатить около 100 миллионов евро.

Также отмечается, что «Реал» видит в англичанине наследника полузащитника Луки Модрича.

В нынешнем сезоне Беллингем забил 6 мячей и отдал 12 результативных передач в 37 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Контракт полузащитника с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.