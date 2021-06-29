Терзич покинул пост исполняющего обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» сообщила, что Эдин Терзич покинул пост исполняющего обязанности главного тренера команды. Специалист продолжит работу в немецком клубе в роли технического директора.

Контракт Терзича с командой рассчитан до 2025 года.

Специалист занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Боруссии» после увольнения Люсьена Фавра. По итогам сезона-2020/21 клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата Германии и получила право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.