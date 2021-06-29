«Лейпциг» готов заплатить за Силву 23 миллиона евро

Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает A Bola.

По данным источника, в 25-летнем футболисте заинтересован «Лейпциг», который готов заплатить 23 миллиона евро за него. За счет бонусов сумма может увеличиться до 35 миллионов евро.

Сообщалось, что на португальца также претендует «Атлетико», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне футболист забил 29 мячей в 34 матчах.