Левандовски второй раз подряд стал обладателем «Золотой бутсы»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски второй раз подряд стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2021/22.

Форвард мюнхенского клуба забил 35 голов и набрал 70 очков (сумма голов, умноженных на 2 — коэффициент турнира).

Второе место — у нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который забил 28 голов (56 очков).

Третью строчку заняли — нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле и форвард «Реала» Карим Бензема — по 27 голов и 54 очка.

Результат Левандовского в прошлом году — 41 гол и 82 очка.

Рекордсменом с наибольшим количеством наград является форвард «ПСЖ» Лионель Месси — 6. Вторым в списке идет нападающий «МЮ» Криштиану Роналду — 4 приза.